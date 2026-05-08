Блогера Clavicular ждёт суд после стрельбы по аллигатору
Американский стример Clavicular, настоящее имя — Брейден Питерс, предстанет перед судом после стрельбы по аллигатору во время прямого эфира. Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс. Об этом пишет ABC.
Во время прогулки на лодке блогер и его друзья заметили рептилию. После этого компания открыла огонь из пистолетов прямо в кадре. Животное к тому моменту могло уже не подавать признаков жизни. Питерсу и еще двум участникам эпизода вменяют применение огнестрельного оружия в общественном месте. Заседание назначили на 20 мая.
Аллигатор — это род крупных пресмыкающихся из семейства аллигаторовых, отряда крокодилов. Существует всего два вида: американский (миссисипский) и китайский. Они отличаются от настоящих крокодилов более широкой, тупой мордой, темным окрасом и обитают исключительно в пресных водоемах США и Китая.
Читайте также: