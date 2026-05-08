Подземные толчки зафиксировали в акватории озера Байкал
Небольшое землетрясение зафиксировали на территории Республики Бурятия. Об этом ТАСС сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
По данным сейсмологов, эпицентр подземного толчка располагался примерно между островом Ольхон и заливом Провал на дне Байкала. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9.
Землетрясение ощутило местное население. В частности, жители Улан‑Удэ сообщили в соцсетях, что в квартирах «шатались люстры» и «звенела стеклянная посуда».
На текущий момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
Ранее в Азербайджане произошла серия землетрясений. Это привело к активизации грязевых вулканов на Апшеронском полуострове.
