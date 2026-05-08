Отец продал сына в сексуальное рабство пастору из Германии
В Германии начался судебный процесс над 64‑летним пастором, которого обвиняют в сексуальном насилии над подростком. Об этом пишет газета Bild.
По данным следствия, преступления совершались неоднократно при участии отца потерпевшего. Мужчина «продал» своего сына священнику за 2800 евро. Первый эпизод произошел в марте 2022 года в пасторском доме в Гамбурге. Злоумышленник заманил ребенка под предлогом обсуждения его конфирмации и совершил в отношении него противоправные действия.
Позднее, как следует из материалов дела, аналогичные преступления повторились на парковке и в отеле. В одном из случаев пастор заплатил мальчику 500 евро.
В ходе судебного заседания обвиняемый отказался давать какие‑либо показания. Ранее отца подростка осудили за принуждение сына к проституции. Он получил два года лишения свободы условно, однако на текущий момент приговор в отношении него еще не вступил в законную силу.
