Блогера Дмитрия Портнягина судят за неуплату налогов

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Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Ранее следственный комитет установил, что блогер и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Более 91 миллиона из них они перевели на счета третьих лиц. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов.
Отмечается, что Портнягина задержали в пятницу в Ростовской области. Блогер находился в зоне СВО, когда в отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что Портнягина задержали в пятницу в Ростовской области. Блогер находился в зоне СВО, когда в отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова