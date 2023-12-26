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В Подмосковье задержали мужчину за передачу данных об армии РФ Украине

ФСБ: житель Подмосковья задержан за передачу данных об армии РФ Украине
26 декабря 2023, 10:38
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в передаче данных об объектах Минобороны РФ спецслужбам Украине. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.

Следствие установило, что житель Московской области 1999 года рождения был участником украинской националистической организации, которая работала против безопасности России. Он передавал украинским подельникам информацию о месте нахождения объектов министерства обороны РФ и промышленных предприятий, которые находятся в Московской и Калужской областях.

Также стало известно, что мужчина на протяжении 2023 года регулярно перечислял деньги на счета вооруженных формирований Украины. Мужчина был задержан УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «К» 4 службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. Его обвиняют в государственной измене.

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Обездвиженную учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной
Учительницу начальных классов обнаружили мертвой в гараже в Иркутске
26 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Far700

Тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения в Иркутске. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным канала, следов насилия на них нет. По предварительным данным, они пролежали в гараже примерно сутки с момента обнаружения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Возможной причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.

До этого стало известно, что в Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика». Психотропными таблетками ее угостил 18-летний друг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что в Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли.

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#отравление
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#смерть
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МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*
26 декабря 2023, 10:21

Фото: istock / Dzurag

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*. Об этом стало известно из базы розыска ведомства.

По данным на сайте МВД, разыскивается по уголовной статье. О какой конкретно статье идет речь, не уточняется.

В октябре СКР возбудил в отношении аниматора уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

До этого стало известного, что Бориса Акунина** внесли в список экстремистов. Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя в список экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан иностранными агентами
**включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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#мвд
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#ук
#рф
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В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей
В Феодосии проводится эвакуация жителей домов у порта после атаки ВСУ
26 декабря 2023, 09:34

Фото: iStock/Standart

В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, находящихся у порта, который был атакован ВСУ минувшей ночью. Людей перевозят в пункты временного размещения. Об этом пишет Baza.
Всего эвакуировано 350 человек. Их разместили в ПВР, организованных на базе двух школ. Уточняется, что некоторых домах ударной волной выбило стекла в квартирах и подъездах. Также разрушены витрины в ближайших магазинах. Больше всего пострадал вокзал. Временно изменено расписание поездов и электричек.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

По данным Baza, площадь пожара составила более 1000 метров. Предварительно, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, однако официально данную информацию не подтверждали.

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Жительница Амурской области ответит в суде за укус полицейского
26 декабря 2023, 09:24

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

48-летняя жительница посёлка Архара Амурской области будет подвергнута уголовному наказанию за применение насилия в отношении полицейского. Уголовное дело уже направлено в суд.
Полицейские приехали по вызову в один из многоквартирных домов. Соседи пожаловались на нарушение тишины в ночное время, сообщает сетевое издание «Вести - Амурская область». Хозяйка шумной квартиры оказалась совсем не рада визиту правоохранителей. Она смяла бланк объяснения и бросила его в лицо представителю власти. Второй полицейский, попытавшийся утихомирить женщину, получил удар по лицу.

Тогда, чтобы успокоить буйную сельчанку, полицейские надели на неё наручники. Это ещё больше взбесило хозяйку квартиры и она вцепилась зубами в руку одного из стражей порядка.

Женщину доставили в отдел полиции, держась подальше от её зубов. Было проведено расследование. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и вместе с материалами уголовного дела направила его в окружной суд.

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В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля
26 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/wildpixel

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ее мать пыталась лечить лекарством от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел в Альметьевске. Там одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями здоровья заболела. У нее проявлялись признаки простудного заболевания. Однако ребенок пожаловался, что ему тяжело дышать. Тогда 52-летняя мать дала ей лекарство от кашля.

На утро у девочки поднялась температура, тогда женщина вызвала скорую помощь. Врачи экстренно отвезли ребенка в больницу, однако там ее спасти не смогли. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Уточняется, что девочка имела синдром Дауна.

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В подмосковном детском саду ребенок укололся шприцем с инсулином
26 декабря 2023, 09:05

Фото: iStock/digicomphoto

В детском саду подмосковного Орехова-Зуева ребенок укололся шприцем с инсулином, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, шестилетняя девочка нашла в садике во время обеда шприц и уколола им себе руку. При этом уточняется, что там была доза с инсулином. Воспитатель сразу обратилась к медицинскому работнику.

На место была вызвана скорая помощь, которая оперативно отвезла ребенка в больницу. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали инъекционное повреждение правого запястья и кисти. Сейчас воспитанница детского сада находится под присмотром врачей.

Ранее также сообщалось, что в Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду.

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#девочка
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В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
СК: В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
26 декабря 2023, 06:39

В Красноярске супруги получили несколько ножевых ранений в результате нападения неуравновешенного соседа. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК России по региону.
По словам 28-летнего нападавшего, причиной такого поведения стала громкая музыка, доносившаяся из квартиры пострадавших. Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело о покушении на двойное убийство.

В настоящее время мужчину задержали, ему предъявлено обвинения. Вопрос об аресте решается, добавили в СК.

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TELE1: В Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов
26 декабря 2023, 06:29

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

В Стамбуле задержаны более 90 человек по подозрению в нападении на туристов с целью заставить их оплатить в развлекательных заведениях большие счета. Некоторые дела уже передали в суд, сообщает TELE1.
«В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что операции против подозреваемых были одновременно проведены в 13 провинциях Стамбула. Предварительно, задержанные брали с туристов в развлекательных заведениях завышенные суммы, отбирали у них мобильные телефоны, кошельки, а тех кто отказывал — избивали.

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В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
KP.RU: В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
26 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/ipopba

В Новосибирске правоохранители разыскивают мужчину, выстрелившего в тренера детской секции. Об этом пишет KP.RU.
Уточняется, что инцидент случился в жилом массиве «Родники». Между неизвестным мужчиной и педагогом произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в тренера из пистолета и скрылся.

«По словам потерпевшего, во время ссоры неизвестный сделал выстрел в руку. Мужчине оказали первую помощь, ехать в больницу он отказался», — говорится в публикации.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Личность стрелка устанавливается.

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