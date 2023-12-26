В Подмосковье задержали мужчину за передачу данных об армии РФ Украине

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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в передаче данных об объектах Минобороны РФ спецслужбам Украине. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.
Также стало известно, что мужчина на протяжении 2023 года регулярно перечислял деньги на счета вооруженных формирований Украины. Мужчина был задержан УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «К» 4 службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. Его обвиняют в государственной измене.
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