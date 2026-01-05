Блогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Baza: Блогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Российского блогера Игоря Синяка ограбили в Париже — в его дом ворвались двое темнокожих мужчин и вынесли все драгоценности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В своем блоге Синяк рассказал о вооружённом нападении. По его словам, грабители быстро выбили дверь и ворвались в квартиру.
Один из них угрожал Игорю ножом, пока второй выносил ювелирные изделия. Блогер утверждает, что преступники действовали по заранее разработанному плану и знали, где находятся ценные вещи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также: