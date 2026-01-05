Четыре человека погибли при пожаре в доме в Приамурье
Четыре человека погибли в результате возгорания в доме в Амурской области. Об этом проинформировали в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
Трагедия произошла на Лесной улице в Тыгде. Из-за позднего выявления пожара огонь охватил всю постройку. В итоге дом полностью разрушен, кровля уничтожена.
При тушении огня спасатели обнаружили тела четырех человек. Выяснилось, что среди погибших есть женщина. В настоящее время проводится установление их личностей, выяснение причин смерти и других деталей происшествия.
Отмечается, что в сгоревшем здании не было установлено автономных дымовых пожарных извещателей.
