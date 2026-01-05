В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
На Белоярском водохранилище два человека на снегоходе провалились под лед
Два человека провалились под лед в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По информации ведомства, на Белоярском водохранилище два человека провалились под лед на снегоходе. Одного из них удалось спасти сотрудникам МЧС России, а поиски второго продолжаются. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что 15-летний школьник насмерть замерз в новогоднюю ночь в Волгоградской области. Подросток пропал 31 декабря в селе Завязка Киквидзенского района. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: