Блогера из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве: подробности
В Екатеринбурге блогер и основательница «Уланова‑бюро» Екатерина Уланова, обвиняемая в мошенничестве, просила освободить её из‑под домашнего ареста — эту апелляцию рассматривал Свердловский областной суд.
Стало известно, что 3 июля Верх‑Исетский районный суд поместил Уланову под арест; областной суд отказал в удовлетворении жалобы защиты, сообщили URA.RU в суде.
По версии следствия, к Улановой внимание правоохранительных органов привлекли в 2023 году массовые жалобы клиентов, которые оплатили товары, но не получили посылки. Более 500 человек подписали коллективный иск.
Ранее, в прошлом году, суд арестовал её имущество и автомобиль.
Читайте также: