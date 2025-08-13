В Приморье камеры засняли мужчину, который на трассе изнасиловал женщину

13 августа 2025, 11:19

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В городе Артем Приморского края камеры засняли мужчину, который изнасиловал женщину вдоль автодороги из поселка Заводской в поселок Суражевка. Кадрами делится telegram-канал Svodka25.





Пострадавшая сама сообщила в полицию о случившемся. Ей оказалась 38-летняя местная жительница. По ее словам, вдоль автодороги из поселка Заводской в поселок Суражевка ее изнасиловал неизвестный мужчина. На место преступления прибыла следственная группа.





«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения подозреваемого, а также всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.