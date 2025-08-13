Член СПЧ отреагировала на нападение цыган на бригаду скорой помощи
Во Владимирской области автомобиль скорой помощи был закидан камнями при въезде в цыганский табор, сообщила член СПЧ Марина Ахмедова в своих соцсетях.
По ее словам, на вызов медики откликнулись, но как только машина въехала на территорию лагеря, её окружили и стали забрасывать камнями; врачи были шокированы, а автомобиль получил серьёзные повреждения. Ахмедова уточнила, что подобные атаки на медиков уже имели место ранее, однако, по её словам, полиция не принимает должных мер.
Медики подробно объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что произошло, но, как утверждается, полицейские отреагировали, заметив, будто бы врачи «пришли к цыганам в гости», и поэтому местные могли вести себя по-своему.
Ранее о происшествии сообщал портал ИА Регнум. В материале уточнялось, что пациентка, к которой прибыли медики, была пьяной.
