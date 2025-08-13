В Кабардино-Балкарии «КамАЗ» сорвался с обрыва и упал в реку
В Кабардино-Балкарии грузовик «КамАЗ» сорвался с обрыва и упал в реку Чегем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством. После этого машина сорвалась с обрыва и вылетела в реку.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело 63-летнего мужчины без признаков жизни непосредственно в кабине грузовика. Судя по всему, водитель скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время специалисты работают над установлением точных причин и обстоятельств аварии. Проводится проверка, чтобы выяснить все детали произошедшего.
Река Чегем, где произошло происшествие, протекает по живописному ущелью и местами отличается крутыми склонами, что затрудняет проезд и требует особой внимательности со стороны водителей.
