Блогера Лерчек обвинили в незаконном выводе денег из России
Блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты за границу по подложным документам. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Расследование в отношении экс-супругов завершено, они приступили к ознакомлению с материалами.
Следствие установило, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и Роман Вишняк осуществили переводы более 251,6 млн рублей на счет нерезидента. Эти операции проводились с использованием ложной информации о причинах и целях переводов. Полученные средства были результатом продажи онлайн-курсов фитнес-марафонов.
