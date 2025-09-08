Блогера Лерчек обвинили в незаконном выводе денег из России

08 сентября 2025, 10:48

Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу, они знакомятся с делом

Артем и Валерия (Лерчек) Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты за границу по подложным документам. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.