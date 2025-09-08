Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана
E1: Пассажирский самолет с 339 россиянами экстренно сел в аэропорту Казахстана
Летевшие на отдых в Турцию россияне застряли в Казахстане из-за технического сбоя. Об этом информирует E1.
Инцидент произошел на рейсе ZF-839 из Екатеринбурга в Анталью. Пассажирский самолет с 339 россиянами на борту экстренно приземлился в Атырау из-за технических неисправностей.
Сотни пассажиров находятся в здании аэропорта, ожидая дальнейшего перелета. Для замены борта из Москвы был направлен резервный самолет. Его вылет из столицы запланирован на 09:00.
