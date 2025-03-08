Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву

Видео: СК РФ
Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
Уточняется, что на данный момент с блогершей проводят следственные действия. Согласно информации ведомства, Митрошина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.
Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Напомним, Александре Митрошиной задержали в Сочи, в пятницу, 7 марта, в рамках уголовного дела. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Девушку заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей.
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Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Напомним, Александре Митрошиной задержали в Сочи, в пятницу, 7 марта, в рамках уголовного дела. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Девушку заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей.
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Екатерина Коршунова