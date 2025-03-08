Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву

21-летнего Стивена-Ли Макилвенни, которого полиция назвала жестоким «хищником по детям», приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления против трех юношей, сообщило издание DailyMail 7 марта 2025 года. Преступления произошли в Великобритании и включали в себя изнасилование, съемки голых ребят под угрозами и избиение жертв.