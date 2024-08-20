Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям

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Блогеру Алексею Поднебесному, который называет себя антифеминистом, были предъявлены обвинения по двум статьям: «Развратные действия» и «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Об этом сообщили в NEWS.ru.
В Санкт-Петербурге был задержан известный блогер Алексей Поднебесный. По мнению главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, в своих видео он проявлял неуважение к женщинам.
Теперь Следственный комитет Санкт-Петербурга будет расследовать дело, связанное с этим инцидентом.
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«Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за одного из видео, где 46-летний блогер целуется с 15-летней на вид девушкой и трогает её за грудь.В разговоре с журналистами Поднебесный объяснил, что девушка представилась ему как 23-летняя, однако он не проверял её документы, поскольку не вступал с ней в интимные отношения», — сообщили в издании.
Теперь Следственный комитет Санкт-Петербурга будет расследовать дело, связанное с этим инцидентом.
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Мира Полтева