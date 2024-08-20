Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя

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Электростальский городской суд Московской области приговорил к 7 годам колонии экс-журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.
Адвокаты обвиняемой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, так как во время конфликта мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Уточняется, что бывшая журналистка неоднократно становилась жертвой насилия со стороны Самусева.
Согласно информации источника, Гончаровой предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве.
Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
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Согласно информации источника, Гончаровой предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве.
Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
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Екатерина Коршунова