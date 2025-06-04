Блогера затолкали в багажник в Москве: задержанных отпустили
Shot: Блогера затолкали в багажник на Ярославском вокзале, задержанных отпустили
Мужчин, затолкавших блогера в багажник на Ярославском вокзале, отпустили, пишет Telegram-канал SHOT.
«Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. Мужчины уехали на том же «мерседесе» с номерами АМР с Ярославского вокзала», — сказано в публикации.Уточняется, что, когда иномарку остановили, человека в ней не было, хотя очевидцы запечатлели инцидент на видео.
Все произошло накануне во вторник, 3 июня, вечером. Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале. Очевидцы запечатлели, как пятеро мужчин запихнули человека в багажник черного автомобиля. Им оказался предприниматель Арег Щепихин. Мать бизнесмена рассказывала, что из-за боевых действий в Карабахе, у сына появилось негативное отношение к мусульманам. Сам он участия в боевых действиях не принимал.