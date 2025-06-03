Экс-глава Киргизии Атамбаев получил заочный тюремный срок в 11,5 года
Заочный тюремный срок получил бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Как пишет агентство ТАСС, политика приговорили к 11,5 года тюрьмы.
Фигуранта обвинили в незаконном получении земли в населенном пункте Кой-Таш Чуйской области и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Кроме того, Атамбаеву вменили организацию беспорядков в Кой-Таш в августе 2019 года.
Бывшего главу республики лишили всех госнаград, назначив конфискацию имущества. По делу в качестве фигурантов проходили еще несколько высокопоставленных экс-чиновников, включая бывшего главу администрации Атамбаева Фарила Ниязова, осужденного на семь лет и восемь месяцев и экс-депутата парламента Ирину Кормушкину, получившую 7,5 года.
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