ФСБ устроила обыски в отделе полиции Екатеринбурга
В 14-м отделе полиции Екатеринбурга (Эльмаш), по неофициальной информации, ФСБ устроила обыск. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источники в силовой среде. Первый собеседник отметил, что мероприятия могут проходить в отделе по миграционным вопросам.
«Есть версия, что сотрудники полиции могли «крышевать» нелегальных мигрантов», — прокомментировал он.По словам второго собеседника, предположительно, на допрос доставили нескольких сотрудников отдела.
В региональном управлении ФСБ России никак не прокомментировали информацию. Журналисты обратились в пресс-службу УМВД РФ по городу. В настоящее время обозреватели ждут официального комментария.