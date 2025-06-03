ФСБ устроила обыски в отделе полиции Екатеринбурга

03 июня 2025, 22:56

Фото: istockphoto/Diy13

В 14-м отделе полиции Екатеринбурга (Эльмаш), по неофициальной информации, ФСБ устроила обыск. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источники в силовой среде. Первый собеседник отметил, что мероприятия могут проходить в отделе по миграционным вопросам.







«Есть версия, что сотрудники полиции могли «крышевать» нелегальных мигрантов», — прокомментировал он.

