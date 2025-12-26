Врач на рейсе в Москву спасла девушку из КНДР с анафилактическим шоком
На рейсе из Владивостока в Москву врач-педиатр Ольга Теберекова оказала экстренную помощь гражданке КНДР, у которой развился анафилактический шок. Представитель краевого минздрава сообщил, что женщина направлялась на обследование после курса химиотерапии, пишет РИА Новости.
Спустя три часа после взлета экипаж объявил о необходимости медицинской помощи. У одной из пассажирок резко ухудшилось состояние: появились угнетение сознания, отек языка и нарушения сердечного ритма. Эти симптомы указывали на анафилактический шок.
На борту не оказалось связи с землей, а гражданка КНДР не говорила ни по-русски, ни по-английски. Ольга незамедлительно начала оказание помощи. Время поджимало: до посадки в Москве оставалось более пяти часов. Врач обеспечила венозный доступ, ввела адреналин и организовала кислородную поддержку. Пассажирские кресла разложили, чтобы пациентка могла лежать.
В первые три часа состояние оставалось нестабильным, и медику пришлось вновь ввести адреналин. Благодаря своевременным действиям помощь оказалась эффективной, и жизнь удалось спасти.
