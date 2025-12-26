Врач на рейсе в Москву спасла девушку из КНДР с анафилактическим шоком

26 декабря 2025, 07:14

Фото: iStock/Dushlik

На рейсе из Владивостока в Москву врач-педиатр Ольга Теберекова оказала экстренную помощь гражданке КНДР, у которой развился анафилактический шок. Представитель краевого минздрава сообщил, что женщина направлялась на обследование после курса химиотерапии, пишет РИА Новости.