Вор проник в дом к трем женщинам и поплатился жизнью

В Таиланде вор погиб от порезов, спасаясь от полиции
Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде вор погиб после того, как проник в частный дом и попытался сбежать. Об этом сообщило издание The Thaiger.



Инцидент произошел 23 декабря в округе Бангпаконг провинции Чаченгсау. Хозяйка таунхауса вместе с дочерью и внучкой, находясь на третьем этаже, услышали странный шум и сразу же вызвали полицию. Вскоре после этого раздался звук разбитого стекла.

Прибывшие на место полицейские обнаружили следы взлома и крови, а также разбросанные вещи. В 300 метрах от дома они нашли мужчину с сильными порезами. Его доставили в больницу, но спасти не смогли из-за серьезной кровопотери. Вероятно, вор услышал, как женщины вызывают полицию, и запаниковал. Он выбил окно, пытаясь сбежать, и смертельно поранился о стекло.

Личность преступника пока не установлена, полиция также проверяет версию о наличии сообщника. Расследование продолжается.

