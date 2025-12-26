Вор проник в дом к трем женщинам и поплатился жизнью

26 декабря 2025, 09:32

В Таиланде вор погиб от порезов, спасаясь от полиции

Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде вор погиб после того, как проник в частный дом и попытался сбежать. Об этом сообщило издание The Thaiger.