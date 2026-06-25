Блогеров «филяй-филяй» забрала полиция перед фан-встречей в Узбекистане
В Узбекистане правоохранительные органы временно задержали немецких тиктокеров Майка Миколайчика и Яника Хилла, известных в сети как дуэт «филяй-филяй». Инцидент произошел перед их запланированной автограф-сессией в одном из отелей столицы, куда прибыло значительное число поклонников, пишет Mash.
Как выяснилось, блогеров доставили в отдел полиции для профилактической беседы непосредственно перед началом мероприятия. Из-за этого фанатам пришлось провести в ожидании своих кумиров несколько часов. Официальных комментариев от самих тиктокеров пока не поступало.
По информации очевидцев, меры связаны с усилением режима безопасности в стране в преддверии матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, которые проходят в Узбекистане. В связи с этим действуют ограничения на массовые скопления людей. Несмотря на задержание, инцидент завершился благополучно: после разбирательства «филяй-филяй» отпустили, и они все же провели автограф-сессию для своих поклонников в Ташкенте.
Дуэт немецких рейверов приобрел огромную популярность на постсоветском пространстве этой зимой благодаря танцам под трек Vielleicht Vielleicht и съемкам контента для женской аудитории под русскоязычную музыку. Этим летом блогеры отправились в тур по странам СНГ, уже посетив Кыргызстан и Казахстан.
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