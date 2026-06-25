Блогеров «филяй-филяй» забрала полиция перед фан-встречей в Узбекистане

25 июня 2026, 11:13

Mash: блогеров Майка Миколайчика и Яника Хилла забрала полиция в Ташкенте

Фото: istockphoto/blinow61

В Узбекистане правоохранительные органы временно задержали немецких тиктокеров Майка Миколайчика и Яника Хилла, известных в сети как дуэт «филяй-филяй». Инцидент произошел перед их запланированной автограф-сессией в одном из отелей столицы, куда прибыло значительное число поклонников, пишет Mash.