Блогеров из Красноярска задержали за издевательства над детьми и инвалидами

25 декабря 2025, 08:54

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярске задержали группу молодых блогеров за нарушение общественного порядка. Они снимали провокационный контент, в котором издевались над детьми и людьми с ограниченными возможностями. Об этом пишет РИА Новости.