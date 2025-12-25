Блогеров из Красноярска задержали за издевательства над детьми и инвалидами
В Красноярске задержали группу молодых блогеров за нарушение общественного порядка. Они снимали провокационный контент, в котором издевались над детьми и людьми с ограниченными возможностями. Об этом пишет РИА Новости.
По информации краевого главка МВД, ребята действовали из хулиганских побуждений, провоцируя окружающих на неподобающее поведение. Их агрессивные поступки вызвали негативную реакцию у прохожих.
Задержанными оказались молодые люди 2007 года рождения. Полицейские составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения. На оперативном видео они извинились перед теми, кому доставили дискомфорт. Блогеры пообещали больше не выкладывать подобный контент.
