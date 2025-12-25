Кузбасский маньяк и каннибал Спесивцев не выплатил крупную компенсацию дочери одной из его жертв

25 декабря 2025, 07:12

Маньяк и каннибал Спесивцев не выплатил миллион рублей дочери одной из его жертв

Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

Осужденный маньяк и каннибал Александр Спесивцев до сих пор не выплатил крупную сумму компенсации за моральный вред. Речь идет о миллионе рублей для дочери одной из его жертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





По данным приставов, задолженность серийного убийцы по одному из исполнительных дел, возбужденных в отношении Спесивцева, составляет 938 тысяч рублей.



Именно эту сумму в качестве компенсации морального вреда назначил суд Кемеровской области в январе текущего года.



Истица, оставшаяся без матери в результате жестокого преступления, воспитывалась в школе-интернате. Она продолжает испытывать глубокие страдания с тех пор, как узнала обстоятельства гибели своей матери.





«По мнению заявительницы, Спесивцев заслуживает не лечения, а сурового наказания», — говорится в публикации.