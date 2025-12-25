Кузбасский маньяк и каннибал Спесивцев не выплатил крупную компенсацию дочери одной из его жертв
Осужденный маньяк и каннибал Александр Спесивцев до сих пор не выплатил крупную сумму компенсации за моральный вред. Речь идет о миллионе рублей для дочери одной из его жертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным приставов, задолженность серийного убийцы по одному из исполнительных дел, возбужденных в отношении Спесивцева, составляет 938 тысяч рублей.
Именно эту сумму в качестве компенсации морального вреда назначил суд Кемеровской области в январе текущего года.
Истица, оставшаяся без матери в результате жестокого преступления, воспитывалась в школе-интернате. Она продолжает испытывать глубокие страдания с тех пор, как узнала обстоятельства гибели своей матери.
«По мнению заявительницы, Спесивцев заслуживает не лечения, а сурового наказания», — говорится в публикации.Отмечается, что женщина лично знакомилась с материалами уголовного дела и ходила на каждое судебное заседание, хотя ей было тяжело видеть подсудимого и слушать о его зверствах.
Александра Спесивцева, известного как «Сибирский потрошитель», осудили в 1999 году. Изначально ему вменили убийство четырех человек, но позже число установленных жертв выросло до 20. Преступления были совершены с особой жестокостью и сопровождались каннибализмом и надругательством над погибшими.
В настоящее время Спесивцев находится на принудительном лечении в специализированной психиатрической больнице в Волгоградской области. Подробнее читайте в нашем материале.