Стала известна причина нападения подростка на учителя в петербургской школе

25 декабря 2025, 08:49

78.ru: в Петербурге школьник ранил учительницу ножом после ссоры с матерью

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Подросток, напавший на учительницу в Санкт-Петербурге, принес в школу несколько ножей после конфликта с матерью. Об этом сообщает 78.ru.