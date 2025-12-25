Стала известна причина нападения подростка на учителя в петербургской школе
Подросток, напавший на учительницу в Санкт-Петербурге, принес в школу несколько ножей после конфликта с матерью. Об этом сообщает 78.ru.
15 декабря девятиклассник из Красногвардейского района поссорился с матерью. Перед выходом из дома 15-летний школьник взял несколько ножей и отправился в учебное заведение, чтобы исправить оценку за контрольную по математике. Оставшись наедине с педагогом в кабинете, он почувствовал себя неловко и нанес учительнице удар кухонным ножом в грудь и спину.
После этого пострадавшая покинула класс, а подросток, находясь в состоянии аффекта, попытался свести счеты с жизнью. Он также позвонил матери и попросил прощения, после чего прибывшие на место росгвардейцы обезоружили его.
Инцидент случился в школе №191 Санкт-Петербурга.
Читайте также: