Мужчина засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров половой орган
В Испании мужчина выиграл суд против врачей, которые во время интимной операции укоротили ему половой орган на шесть сантиметров. Об этом сообщает SUR in English.
Бывший пациент подал в суд на службу здравоохранения региона Мурсия в связи с инцидентом, который произошёл ещё в 2011 году. В то время он обратился в больницу города Картахена с жалобами на болезненную эрекцию и искривление пениса. У мужчины диагностировали болезнь Пейрони.
После курса медикаментозного лечения состояние испанца не улучшилось, и врачи порекомендовали ему хирургическое вмешательство. Операция привела к уменьшению длины полового органа на шесть сантиметров, а также к развитию эректильной дисфункции.
Изначально истец требовал компенсацию в размере 67,6 тысячи евро (около 6,2 миллиона рублей). Суд постановил, что служба здравоохранения обязана выплатить ему только 20 тысяч евро (примерно 1,8 миллиона рублей). В процессе разбирательства выяснилось, что пациент дал согласие на операцию, однако его не проинформировали о других методах лечения и возможных осложнениях после хирургического вмешательства.
