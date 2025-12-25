Мужчина засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров половой орган

25 декабря 2025, 08:15

Испанец засудил врачей на 20 тысяч евро из-за последствий интимной операции

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Испании мужчина выиграл суд против врачей, которые во время интимной операции укоротили ему половой орган на шесть сантиметров. Об этом сообщает SUR in English.