Блогерша из Чувашии снимала развратные видео с детьми в ТЦ
47-летняя жительница Чувашии отправится в колонию за развратные действия с шестью детьми в торговом центре. Об этом сообщает республиканское СУ СК.
Установлено, что в апреле прошлого года обвиняемая пришла в один из ТЦ Чебоксар в прозрачной одежде.
Во время видеозаписи для соцсетей она совершила противоправные действия в отношении шести несовершеннолетних. В СК отметили, что причастность гражданки доказала совокупность доказательств: показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертиз и другие материалы дела.
Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что видеозаписи в блоге женщины содержат признаки контента, который оказывает развращающее влияние на несовершеннолетних. В результате суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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