Блогерша из Чувашии снимала развратные видео с детьми в ТЦ

01 октября 2026, 14:24

Суд приговорил жительницу Чувашии к пяти годам колонии за разврат с детьми в ТЦ

Фото: Istock/AMilkin

47-летняя жительница Чувашии отправится в колонию за развратные действия с шестью детьми в торговом центре. Об этом сообщает республиканское СУ СК.