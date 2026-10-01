«Ревность и 15 ножевых»: Россиянин зверски расправился с женой во время развода
В Нижнем Новгороде мужчина напал на жену во время бракоразводного процесса. Как сообщает Telegram-канал Baza, он подкараулил её у детского сада и нанёс 15 ударов ножом.
33-летние Людмила и Василий разводились. Женщина начала встречаться с другим мужчиной, и это сильно разозлило супруга. Василий просил пару разойтись, но те отказались.
Тогда бывший партнёр напал на жену с ножом сразу после того, как она отвела общих детей в детский сад. В результате зверской атаки женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали нападавшего. Нижегородский СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Отмечается, что у супругов остались две дочери — трёх и пяти лет.
Ранее сообщалось об инциденте в Перми. В подъезде жилого дома мужчина внезапно напал на девушку и ударил её ножом в спину.
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