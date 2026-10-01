«Ревность и 15 ножевых»: Россиянин зверски расправился с женой во время развода

01 октября 2026, 13:28

В Нижнем Новгороде мужчина убил жену у детсада во время бракоразводного процесса

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Нижнем Новгороде мужчина напал на жену во время бракоразводного процесса. Как сообщает Telegram-канал Baza, он подкараулил её у детского сада и нанёс 15 ударов ножом.