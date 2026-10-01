На свадьбе в Азербайджане отравился 91 человек, среди них 23 ребёнка
В Кюрдамирском районе Азербайджана на свадебном торжестве отравился 91 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.
Инцидент произошёл в одном из домов торжеств района. Среди пострадавших — 68 взрослых и 23 ребёнка. Всех их доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как среднетяжёлое.
В район выехали сотрудники правоохранительных органов и представители санитарной службы. Они опрашивают гостей и работников дома торжеств. Медики продолжают наблюдать за состоянием госпитализированных.
Ранее сообщали о массовом отравлении учеников в школе Краснодарского края. Тогда в больницу попали несколько детей с острой кишечной инфекцией.
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