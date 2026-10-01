Под Ульяновском два легкомоторных самолёта экстренно сели на трассу
В Ульяновской области два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун. По предварительным сведениям, одному из пилотов стало плохо прямо во время полёта.
Из-за резкого ухудшения самочувствия он не смог продолжать управлять воздушным судном. Второй лётчик принял решение немедленно уйти на вынужденную посадку. Вслед за первым бортом на дорогу сел и второй самолёт. Оба воздушных судна благополучно приземлились на трассу.
Никто из людей на земле не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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