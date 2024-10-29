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Блогерша Кристина Рэй найдена мёртвой в Сочи

29 октября 2024, 12:15
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Сочи предположительно найдена мёртвой модель и блогер Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова). Труп девушки найден в коллекторе в Хостинском районе.
Предварительно, Кристину опознали по характерным татуировкам, сообщает телеграм-канал Baza. Точное опознание будет возможно после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тогда же станет известна и причина смерти девушки. Обстоятельства её гибели сейчас устанавливают правоохранители.

Кристина Кожевникова перестала выходить на связь 28 сентября. Как рассказали полицейским родные модели, она долгое время страдала от наркотической зависимости. За несколько дней до своего исчезновения девушка узнала, что её хотят положить в реабилитационный центр. Полиция установила, что в день, когда она пропала, Кристина пошла доставать наркотики.



Когда модели и блогерше исполнилось 22 года, она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших в России губ. Девушка неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к обычной внешности.

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#полиция
#наркотики
#девушка
#сочи
Школьник получил пулю в висок на уроке по ОБРЗ
В Прикамье школьник получил ранение из пневматической винтовки на уроке ОБРЗ
29 октября 2024, 12:48

Фото: iStock/adgafoto

В Прикамье 15-летний подросток получил ранение из пневматической винтовки в висок во время урока по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Об этом пишет «Парма новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 16 октября в одной из школ региона. Учитель физкультуры в спортивном зале проводила урок для девятиклассников. Она не имела специальной подготовки и оборудования для стрельбы.

В тот день педагог не хотела проводить такой урок, осознавая все риски, но руководство школы настояло. В результате, когда женщина отошла, школьник получил ранение в правый висок. Когда учительница узнала о произошедшем, ей стало плохо.

В школу прибыла скорая помощь, фельдшеры оказали подростку первую помощь. Юношу госпитализировали в реанимацию, а затем на вертолёте доставили в Пермь. Там в отделении нейрохирургии ему провели операцию. Врачи удалили ему осколки повреждённой кости, но не смогли достать пулю. Теперь до конца жизни у парня будет множество ограничений.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Учеников школы перевели на дистанционное обучение. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них две школьницы могли одновременно выстрелить из винтовок, а одна из пуль отрикошетила от стены и попала в подростка. По второй версии пулю в школьника выпустил его одноклассник.

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#уголовное дистанционное ранение
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ФСБ представила кадры задержания пытавшегося передать ЦРУ секретные сведения
29 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания и вынесения приговора IT-специалисты Фирузу Дадобоеву, который пытался передать ЦРУ сведения, представляющие гостайну. Соответствующие кадры представлены в Telegram-канале ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Московский городской суд вынес приговор Дадобоеву. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что Дадобоев незаконным путём получил сведения, относящиеся к гостайне. Затем он предпринял попытку передать их американской разведке, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ в октябре 2022 года.

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#кадры
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Появились кадры поджога человека в центре Санкт-Петербурга
Момент поджога мужчины в центре Санкт-Петербурга попал на камеру
29 октября 2024, 12:00

Фото: iStock/ boboling

Житель Санкт-Петербурга бросил горящую полиэтиленовую обертку от колбасы на спящего на входе в подвальное помещение горожанина.
27 октября в экстренные службы города поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что у входа в подвал дома на Лиговском проспекте горит мужчина. На место происшествия прибыли полицейские.

«По прибытию правоохранителей на место происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины, с обгоревшими руками и ногами. На вид ему около 35 лет», — сообщает «Оперативное прикрытие».
Позже выяснилось, что пострадавшего сожгли живьём.

«Пьяный 35-летний уроженец Петрозаводска, действуя с внезапно возникшим умыслом, поджег ранее неизвестного ему мужчину, который скончался на месте происшествия от термических ожогов», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
После происшествия преступник попробовал укрыться в Тверской области, но правоохранительные органы нашли его и задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

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#дома
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Бастрыкин поручил провести проверку угроз в адрес семьи Ильи Резника
29 октября 2024, 11:27

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту поступления угроз в адрес семьи народного артиста РФ Ильи Резника. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что внук Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны студентов вуза, в котором он обучается.

Также отец молодого человека утверждает, что угрозы начали поступать и в адрес остальных членов семьи после того, как сын дал отпор обидчикам.

Бастрыкин поручил руководителю главного управления СК РФ по городу Москве Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и предоставить доклад с её итогами.

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#следственный комитет
#проверка
#семьи
#информация
#сын
#бастрыкин
#студенты
#национальность
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Цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошел сфотографироваться
В Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику
29 октября 2024, 09:58

Фото: iStock/Ilya Lyubchenko

В Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошел сфотографироваться с ней. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в шатре цирка, когда он еще не работал. Мальчик вместе с отцом увидели пантеру и попросили дрессировщика сделать совместное фото.

К сожалению, во время съемки пантера неожиданно напала на ребенка, укусив его за голову и ноги. Мальчика срочно госпитализировали и наложили ему несколько швов.

Директор цирка заявил, что пантера принадлежит одному из дрессировщиков и не участвует в представлениях с другими животными. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что директор просил ее не обращаться в правоохранительные органы. Когда родители все же решили подать жалобу, он попытался оправдаться, утверждая, что это «проделки зоозащитников». В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омской области подросток угнал автомобиль «Рено-Флюенс» и изрезал женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное инцидент
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УФСБ России пресекла DDoS-атаки на критическую инфраструктуру России
29 октября 2024, 09:46

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

УФСБ России пресекла DDoS-атаки на критическую информационную инфраструктуру России во время выборов депутатов в Московскую городскую Думу и муниципальные органы столицы и Московской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что гражданин РФ 1963 года рождения, имеющий специальные знания в области компьютерных технологий, установил на своем компьютере программное обеспечение, разработанное украинскими хакерами для осуществления DDoS-атак на интернет-ресурсы с целью их блокировки.

В сентябре 2024 года он осуществил DDoS-атаку на IP-адрес одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокировке информационных ресурсов этой организации и лишило клиентов доступа к интернету, включая возможность дистанционного голосования.

Следственной службой Управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению сообщников задержанного и выявлению других эпизодов его противоправной деятельности продолжается.

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#суд
#уголовное правонарушения
#хакер
#интернет
#атака
#выборы
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Подросток угнал автомобиль и изрезал женщину в Омской области
29 октября 2024, 09:24

Фото: iStock/blinow61

В Омской области подросток угнал автомобиль «Рено-Флюенс» и изрезал женщину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала на Пролетарскую улицу в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых.

По данным канала, у юноши в руках была канистра с бензином, от которой исходил резкий запах. Несмотря на просьбы Ольги убрать её в багажник, подросток отказался и в какой-то момент набросился на женщину с острым предметом, нанеся ей несколько порезов на лице и теле.

Ольга смогла вырваться и добежала до ближайшего дома, где ей оказали первую помощь и вызвали экстренные службы.

Тем временем, подросток сел за руль автомобиля и попытался скрыться с места преступления. Однако не справился с управлением и въехал в кювет. После этого юноша был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Отмечается, что ранее парень уже имел судимость.

В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
#уголовное
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Произошло опасное сближение Boeing P-8 Poseidon и Су-35 ВКС России над Средиземным морем
ЦПВС: самолет «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над Средиземноморьем
29 октября 2024, 08:03

Фото: iStock/avstraliavasin

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским Су-35 ВКС, который выполнял запланированный полет над Средиземным морем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Игнасюка, российский летчик проявил высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения.

Кроме того, он сообщил о происшествии в провинции Алеппо, где террористы сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ. В результате атаки один сирийский военнослужащий получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вкс
#рф
#самолет
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СК: на посуде семьи, отравившейся под Красноярском, есть следы инсектицида
29 октября 2024, 06:08

Фото: istock/Olga Buntovskih

Эксперты в Красноярске установили, что на посуде семьи из села Красная Сопка, где месяц назад отравились шесть человек, включая четверых детей, найдены компоненты инсектицидного средства.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Трагедия произошла после ужина, включавшего курицу и пельмени, купленные в местном магазине. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки сильного пищевого отравления, и вскоре после госпитализации дети 6, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице.

«В ходе расследования получены результаты экспертиз, подтверждающих наличие инсектицидного средства на поверхности посуды. Исследования содержимого баллонов инсектицидов, изъятых в торговых точках и на предприятии производителя, показали соответствие компонентов заявленному составу», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, дом семьи обрабатывался дихлофосом в день отравления, однако, как признался отец, помещение было проветрено недостаточно — открыта была лишь форточка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие инсектицидных веществ в организмах погибших, предполагая, что накопление токсичных компонентов могло стать причиной смертельного отравления.

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