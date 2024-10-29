Блогерша Кристина Рэй найдена мёртвой в Сочи

Фото: istockphoto/blinow61
В Сочи предположительно найдена мёртвой модель и блогер Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова). Труп девушки найден в коллекторе в Хостинском районе.
Предварительно, Кристину опознали по характерным татуировкам, сообщает телеграм-канал Baza. Точное опознание будет возможно после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тогда же станет известна и причина смерти девушки. Обстоятельства её гибели сейчас устанавливают правоохранители.
Кристина Кожевникова перестала выходить на связь 28 сентября. Как рассказали полицейским родные модели, она долгое время страдала от наркотической зависимости. За несколько дней до своего исчезновения девушка узнала, что её хотят положить в реабилитационный центр. Полиция установила, что в день, когда она пропала, Кристина пошла доставать наркотики.
Когда модели и блогерше исполнилось 22 года, она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших в России губ. Девушка неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к обычной внешности.
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Кристина Кожевникова перестала выходить на связь 28 сентября. Как рассказали полицейским родные модели, она долгое время страдала от наркотической зависимости. За несколько дней до своего исчезновения девушка узнала, что её хотят положить в реабилитационный центр. Полиция установила, что в день, когда она пропала, Кристина пошла доставать наркотики.
Когда модели и блогерше исполнилось 22 года, она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших в России губ. Девушка неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к обычной внешности.
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Александр Бойцов