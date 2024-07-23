«Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП, что известно

Фото: istockphoto/MichaelBigayan
Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».
В 2012 году Таня переехала жить в Москву, где устроилась работать в аутсорсинговую компанию, а через два года сдала на права и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R, который был ярко-красного цвета. МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца.
В этот же период МотоТаня начинает вести свой личный блог в Instagram*. Спустя пару месяцев после первых публикаций она стала популярным мотоблогером не только в России, но и за рубежом. Сейчас у Озолиной почти 1 000 000 подписчиков в Instagram* и около 2 000 000 — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* была сделана около 10:00 в понедельник, в турецком городе Измир.
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Кто такая Мото Таня, разбившаяся в страшной аварии в ТурцииТатьяна Озолина родилась 6 марта 1986 года в городе Тара Омской области, ей было 38 лет. С детства девушка увлекалась музыкой и танцами. Окончив школу, она пошла учиться в колледж на хореографа, но решила сменить специальность и перепоступила на экономиста. В 2008 году вошла в топ самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын.
В 2012 году Таня переехала жить в Москву, где устроилась работать в аутсорсинговую компанию, а через два года сдала на права и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R, который был ярко-красного цвета. МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца.
Фото: istockphoto/ttretjak
В этот же период МотоТаня начинает вести свой личный блог в Instagram*. Спустя пару месяцев после первых публикаций она стала популярным мотоблогером не только в России, но и за рубежом. Сейчас у Озолиной почти 1 000 000 подписчиков в Instagram* и около 2 000 000 — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* была сделана около 10:00 в понедельник, в турецком городе Измир.
Фото: istockphoto/bigtunaonline
Подробности ДТП: Что произошлоТрагедия произошла на трассе Милас — Секе. Татьяна отправилась в путешествие из Измира в Бодрум в компании двух турецких мотоблогеров. Есть две версии произошедшего. Согласно одной из них, девушка не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой версии, Татьяна столкнулась с другим мотоблогером — Онуром Обутом. Россиянка умерла до того, как приехала скорая помощь.
МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию
Незадолго до гибели блогер оставила символичный постЗа четыре дня до трагедии МотоТаня выложила пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. После ее смерти поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из них отметил символичность ее последнего поста.
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Дарья Осипова