«Ситуация смотрится стрёмно»: стало известно о неожиданном романе Лерчек с рэпером Натаном

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У блогера Лерчек и рэпера Натана был неожиданный роман, на который указывают зрители шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Ситуацию прокомментировала звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в беседе с Teleprogramma.org.
В последней серии «Звезды в джунглях» зрители увидели, что между Лерчек и Натаном загорелась искра. Версия о романе подтвердилась, когда в программе «Утро на ТНТ» блогер призналась, что очень жалеет о вспыхнувшей интриге. Валерия Чекалина (настоящее имя) заявила, что не знала о наличии супруги у Натана.
По её словам, на проекте мужчина вёл себя как неженатый, а о его жене Лерчек якобы узнала из новостей.
Однако Ермакова не желает признавать это заявление. Она убеждена, что Лерчек сразу обо всём знала, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.
Звезда «Дома-2» отметила, что статус любовницы всегда осуждался, однако вопросы возникают и к мужчине, который допустил это.
Также она подчеркнула, что Чекалина за последнее время многое пережила: проблемы с налоговой, домашние аресты, развод с супругом Артёмом, изоляция от общества. Вероятно, ситуация с Натаном была попыткой самоутвердиться, ей хотелось казаться привлекательной для мужчин. А рэпер, в свою очередь, подыгрывал ей и как-будто давал шанс.
При этом Ермакова заявила, что романам с женатыми мужчинами нет оправдания, а вся эта ситуация «смотрится стрёмно». К тому же, можно было бы найти какие-то объяснения, если бы между Лерчек и Натаном была настоящая любовь, однако здесь речь идёт лишь о «шашнях с женатиком».
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По её словам, на проекте мужчина вёл себя как неженатый, а о его жене Лерчек якобы узнала из новостей.
Однако Ермакова не желает признавать это заявление. Она убеждена, что Лерчек сразу обо всём знала, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.
Звезда «Дома-2» отметила, что статус любовницы всегда осуждался, однако вопросы возникают и к мужчине, который допустил это.
Также она подчеркнула, что Чекалина за последнее время многое пережила: проблемы с налоговой, домашние аресты, развод с супругом Артёмом, изоляция от общества. Вероятно, ситуация с Натаном была попыткой самоутвердиться, ей хотелось казаться привлекательной для мужчин. А рэпер, в свою очередь, подыгрывал ей и как-будто давал шанс.
При этом Ермакова заявила, что романам с женатыми мужчинами нет оправдания, а вся эта ситуация «смотрится стрёмно». К тому же, можно было бы найти какие-то объяснения, если бы между Лерчек и Натаном была настоящая любовь, однако здесь речь идёт лишь о «шашнях с женатиком».
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Анастасия Чинкова