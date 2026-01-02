Блогерша-наркоманка из Петербурга призналась в сексе на могиле матери
Блогерша из Петербурга рассказала о кощунственном поступке на могиле родных
Жительница Санкт-Петербурга, известная как треш-блогер, разместила в своём блоге аудиозапись. В ней она описала действия, которые общественность сочла кощунственными. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
По словам девушки, она и её партнёр вступили в интимную связь на могиле её матери. Позже она удалила этот пост, но информация уже разошлась по соцсетям.
«Мы с Денисом занимались сексом на могиле моей матери. Там данных нет, потому что нет бабок, чтобы установить новое надгробие, а так там ещё её сестра, которая умерла в семь лет от рака крови. И в этой могиле захоронены, получается, моя бабушка и моя мать. То есть мы осквернили сразу трёх», — заявила она в аудиосообщении.Предположительно, это захоронение находится на кладбище в Сестрорецке. Блогерша ранее публично рассказывала об употреблении наркотиков и алкоголя. Её новое заявление вызвало волну осуждения в сети.