Блогерша-наркоманка из Петербурга призналась в сексе на могиле матери

02 января 2026, 21:27

Блогерша из Петербурга рассказала о кощунственном поступке на могиле родных

Фото: Istock/Longfin Media

Жительница Санкт-Петербурга, известная как треш-блогер, разместила в своём блоге аудиозапись. В ней она описала действия, которые общественность сочла кощунственными. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».





По словам девушки, она и её партнёр вступили в интимную связь на могиле её матери. Позже она удалила этот пост, но информация уже разошлась по соцсетям.

«Мы с Денисом занимались сексом на могиле моей матери. Там данных нет, потому что нет бабок, чтобы установить новое надгробие, а так там ещё её сестра, которая умерла в семь лет от рака крови. И в этой могиле захоронены, получается, моя бабушка и моя мать. То есть мы осквернили сразу трёх», — заявила она в аудиосообщении.