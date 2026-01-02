Достижения.рф

В российском регионе второй день не могут потушить деревянную школу

В Новгородской области пожарные второй день ведут работы на месте пожара в школе
Фото: Управление защиты населения Новгородской области

В Пестовском округе Новгородской области пожарные второй день тушат двухэтажную деревянную школу. Об этом информирует Управление защиты населения региона.



Сообщение о пожаре в школе деревни Богослово поступило накануне в 07:00. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в тот же день к 10:27 по московскому времени. Площадь возгорания достигла 524 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание школы.

Региональный отряд противопожарной службы продолжает разбирать конструкции и проливать здание водой. Из-за большой площади школы очаги возгорания до сих пор появляются в разных местах.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Свердловской области, где двое детей погибли, пытаясь согреться у печи.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0