В российском регионе второй день не могут потушить деревянную школу

02 января 2026, 18:22

В Новгородской области пожарные второй день ведут работы на месте пожара в школе

Фото: Управление защиты населения Новгородской области

В Пестовском округе Новгородской области пожарные второй день тушат двухэтажную деревянную школу. Об этом информирует Управление защиты населения региона.