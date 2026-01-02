В российском регионе второй день не могут потушить деревянную школу
В Пестовском округе Новгородской области пожарные второй день тушат двухэтажную деревянную школу. Об этом информирует Управление защиты населения региона.
Сообщение о пожаре в школе деревни Богослово поступило накануне в 07:00. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в тот же день к 10:27 по московскому времени. Площадь возгорания достигла 524 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание школы.
Региональный отряд противопожарной службы продолжает разбирать конструкции и проливать здание водой. Из-за большой площади школы очаги возгорания до сих пор появляются в разных местах.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Свердловской области, где двое детей погибли, пытаясь согреться у печи.
