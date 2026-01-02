«Красиво и бесплатно»: В Москве мужчина пытался угнать ледяную машину для жены
В Москве мужчина попытался украсть ледовую скульптуру автомобиля. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл в Парке Победы ночью 2 января. Неизвестный подошёл к одной из ледовых фигур — машине из фильма «Улицы разбитых фонарей». Он осмотрел скульптуру, посидел в ней немного, а затем начал пытаться оторвать её от постамента.
Служба безопасности фестиваля сначала приняла происходящее за розыгрыш, но затем вызвала полицию. Мужчина не смог сдвинуть тяжёлую ледяную фигуру, попытался скрыться, однако сотрудники задержали его. На месте он пояснил, что хотел сделать жене необычный подарок, а скульптура показалась ему «красивой и совершенно бесплатной».
