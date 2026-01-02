В Москве на МКАД произошло второе за день массовое столкновение
2 января на Московской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое столкновение. Об этом сообщает Telegram- канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент случился на внутренней стороне 34-го километра, недалеко от съезда 35А. В аварии участвовало несколько автомобилей. На месте уже работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства происшествия и уточняют информацию о возможных пострадавших.
Из-за ДТП движение в этом районе затруднено. Образовалась пробка протяженностью 2,4 километра. В Департаменте транспорта рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты и объезжать проблемный участок.
Ранее, в этот же день, другая крупная авария произошла на внешней стороне 1-го километра МКАД, около съезда 1А. Информации о пострадавших в том инциденте пока нет.
Накануне в Челябинске пассажир с собакой на скорости вылетел из такси.
