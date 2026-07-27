Тысячи человек погибли из-за аномальной жары в европейской стране
Более 3,8 тысячи человек погибли из-за экстремально жаркой погоды с начала этого года в Испании. Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес.
По его словам, которые приводит издание El Pais, этот год стал одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Кроме жары, страна столкнулась с масштабными лесными пожарами, в которых сгорело около 150 тысяч гектаров территории. Всего в огне погибли 13 человек.
Председателя правительства подчеркнул, что климатический кризис затрагивает наиболее уязвимые категории населения. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети. Также страдают те, кто работает на открытом воздухе при высоких температурах.
Ранее сообщалось, что из‑за экстремально жаркой погоды Испания впервые в истории начала тратить газ, запасенный для зимнего периода.
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