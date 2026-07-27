Тысячи человек погибли из-за аномальной жары в европейской стране

27 июля 2026, 13:01

Премьер Санчес: 3,8 тысячи человек погибли в Испании из-за жары с начала года

Фото: iStock/lamyai

Более 3,8 тысячи человек погибли из-за экстремально жаркой погоды с начала этого года в Испании. Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес.