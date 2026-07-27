Россиянки хотели смыть в унитаз украденную пахлаву
В турецком отеле, работающем по системе «всё включено», произошёл инцидент с участием российских туристок. Девушки попытались вывезти с собой десерты со шведского стола, но их заметил персонал, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, перед отъездом соотечественницы решили запастись пахлавой, упаковав сладости в собственные контейнеры. Общий вес вынесенного лакомства составил почти пять килограммов.
Администрация отеля заметила нарушение и потребовала оплатить продукцию, пригрозив вызовом полиции. Испугавшись последствий, россиянки попытались избавиться от улик, смыв десерт в унитаз. Однако эта попытка провалилась — сантехника не выдержала объёма сладостей и засорилась.
В итоге туристкам пришлось компенсировать ущерб отелю. После урегулирования ситуации они покинули Турцию и вернулись в Россию.
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