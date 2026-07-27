Россиянки хотели смыть в унитаз украденную пахлаву

27 июля 2026, 13:08

Пойманные на краже пахлавы в турецком отеле россиянки хотели смыть ее в унитаз

Фото: istockphoto/alpaksoy

В турецком отеле, работающем по системе «всё включено», произошёл инцидент с участием российских туристок. Девушки попытались вывезти с собой десерты со шведского стола, но их заметил персонал, сообщает Telegram-канал Baza.