В России ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил благодаря прохожим
В Кирове прохожие спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.
Инцидент произошел в одном из домов в микрорайоне Радужный. Ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Тогда он забрался на подоконник и сорвался вниз. Прохожие успели растянуть одеяло и поймать мальчика.
Прибывшие на место медики выяснили, что малыш не получил травм и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент полиция проводит проверку, действиям матери дадут правовую оценку.
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на втором этаже, его госпитализировали.
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