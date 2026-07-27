В России ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил благодаря прохожим

27 июля 2026, 13:14

В Кирове прохожие поймали выпавшего из окна четырехлетнего мальчика

Фото: iStock/brizmaker

В Кирове прохожие спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.