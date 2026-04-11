На Алтае задержали мужчину, которого искали 14 лет за убийство женщины
В Республике Алтай после 14 лет розыска задержали Николая Румянцева, подозреваемого в убийстве женщины. Как сообщает SHOT, преступление случилось в ноябре 2012 года.
Тогда 18-летний Румянцев с друзьями катался на машине по Рубцовску, подобрал 39-летнюю Елену и после предложения выпить привёз её к реке Алей у села Безрукавка.
Там Николай, надеясь на интимную близость с новой знакомой, подмешал ей в коктейль фенобарбитал. Женщина заподозрила неладное и закричала, а юноша набросился на неё и жестоко избил. Затем он погрузил тело в багажник, доехал до ресторана «Пале Рояль», раздел жертву и бросил в лесополосе рядом.
Преступнику удалось замести следы и вернуться к обычной жизни, но в 2018 году он получил восемь месяцев условно за кражу. Следователи доказали его причастность к расправе над местной жительницей, сейчас мужчина находится в СИЗО. Расследование продолжается.
