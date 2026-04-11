Отец запер своего девятилетнего сына в фургоне более чем на год
Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Об этом сообщает BFM TV.
На этой неделе сосед, услышав шум из фургона, припаркованного во дворе, вызвал полицию. Когда правоохранители открыли фургон, они обнаружили голого ребенка, который лежал под одеялом в эмбриональной позе среди экскрементов. Мальчик был бледным и истощенным, он не мог ходить из-за длительного нахождения в ограниченном пространстве.
Ребенка срочно доставили в ближайшую больницу в Мюлузе. В ходе первоначального расследования выяснилось, что он перестал посещать школу в конце 2024 года и с тех пор о нем не было ничего известно. По словам пострадавшего, его держали в фургоне с декабря 2024 года.
43-летний отец мальчика, который жил в доме неподалеку с 37-летней партнершей и двумя дочерьми, признался, что запер сына, чтобы «защитить» его от женщины, которая якобы пыталась отправить несовершеннолетнего в психиатрическую больницу. Обоим предъявлены обвинения в похищении, незаконном лишении свободы и невыполнении родительских обязанностей. Мачеху также обвинили в неоказании помощи. Детей изъяли из семьи и поместили в детский дом.
