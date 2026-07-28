Москвичка пять лет страдает от «марафона оргазмов»

28 июля 2026, 10:59

Москвичка пять лет лечится от синдрома постоянного генитального возбуждения

Фото: Istock/lithiumcloud

Москвичка Анастасия уже пять лет живет с синдромом постоянного генитального возбуждения. Как сообщает Telegram-канал Baza, это расстройство вызывает у неё навязчивое сексуальное возбуждение, которое не приносит удовольствия.