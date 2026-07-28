Москвичка пять лет страдает от «марафона оргазмов»
Москвичка Анастасия уже пять лет живет с синдромом постоянного генитального возбуждения. Как сообщает Telegram-канал Baza, это расстройство вызывает у неё навязчивое сексуальное возбуждение, которое не приносит удовольствия.
Заболевание сопровождается стрессом, тревогой, мышечным напряжением и болями. Из-за этого женщина лишилась нормального сна и испытывает трудности с повседневными делами.
По словам самой Анастасии, симптомы начались во взрослом возрасте без видимых причин. За пять лет она обращалась ко многим врачам, но традиционные методы — антибиотики и блокада полового нерва — не давали устойчивого результата, и состояние возвращалось.
Облегчение принесли только антидепрессанты и терапия у психиатра. Специалист связывает расстройство с тревожностью, ипохондрией и тяжёлым детством пациентки — Анастасия росла в семье алкоголиков и пережила домогательства. Сейчас состояние москвички улучшилось, она замужем и воспитывает ребёнка.
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