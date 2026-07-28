Пьяный мужчина пытался изнасиловать пенсионерку на пляже

28 июля 2026, 11:34

В Севастополе пьяный мужчина напал на пенсионерку и пытался ее изнасиловать

Фото: iStock/BrianAJackson

В Севастополе задержали преступника, который напал на пенсионерку на безлюдном пляже. Об этом информирует УМВД региона.