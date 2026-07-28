Пьяный мужчина пытался изнасиловать пенсионерку на пляже
В Севастополе задержали преступника, который напал на пенсионерку на безлюдном пляже. Об этом информирует УМВД региона.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на 65-летнюю туристку, возвращавшуюся домой после купания. Он ударил женщину камнем по голове и попытался совершить против нее действия сексуального характера.
Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего нападавшего на одной из строительных площадок. По информации Telegram-канала «Mash на волне», у женщины диагностированы ушибы.
Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил возлюбленную за просьбу поставить будильник. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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