В США королева красоты убила полуторагодовалого ребенка, приревновав его к парню
В США судят бывшую королеву красоты из штата Джорджия, которая забила до смерти полуторагодовалого сына возлюбленного. Об этом сообщает Daily Mirror.
Трагедия произошла в общежитии университета штата Джорджия. 20-летний молодой человек оставил своего сына с девушкой и отправился за пиццей. Вскоре она отправила ему сообщение, в котором рассказала, что ребенок «не дышит». Медики попытались стабилизировать состояние младенца для транспортировки в больницу Атланты, но спасти его не удалось.
Спустя неделю Тринити Поуг обвинили в убийстве, жестоком обращении с ребенком и нанесении ему тяжких телесных повреждений. Она категорически отрицала свою причастность к произошедшему. Выяснилось, что бывшая королева красоты была недовольна тем, что ее парень уделял слишком много внимания своему сыну. В день инцидента убийца писала своей соседке по комнате, что больше не может терпеть присутствие мальчика. Кроме того, американка искала в интернете информацию о том, как скрыть перелом черепа и вызвать кровоизлияние в мозг.
Судебно-медицинская экспертиза выявила множественные травмы головы и тела ребенка, что свидетельствовало о «сильном тупом ударе». Поэтому слова Поуг о том, что мальчик «упал с кровати», признаны ложью.
