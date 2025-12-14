Россиянин избил маленькую дочь в магазине за одну просьбу
В одном из продуктовых магазинах в подмосковных Химках отец жестоко избил свою маленькую дочь. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По словам очевидцев, покупатель с порога начал вести себя неадекватно. Особенно агрессивным он стал, когда девочка попросила его купить конфету. Мужчина вышел из себя, несколько раз ударив ее по голове с такой силой, что она упала на пол. Сотрудники магазина немедленно вступились за ребенка, однако их замечания не остановили неадеквата. Напротив, он пригрозил увольнением всему персоналу.
Состояние девочки неизвестно. Также не сообщается, попал ли этот инцидент в поле зрения полиции и органов опеки.
Ранее сообщалось, что в Амурской области нетрезвый отец избил и связал 14-летнюю дочь, которая вернулась домой пьяной.
Читайте также: