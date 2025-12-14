Выросло число жертв расстрела евреев на пляже в Сиднее

14 декабря 2025, 14:43

Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее достигло 12

Фото: iStock/SCM Jeans

Число погибших из-за стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на премьера Нового Южного Уэльса Криса Миннса.