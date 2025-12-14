Выросло число жертв расстрела евреев на пляже в Сиднее
Число погибших из-за стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на премьера Нового Южного Уэльса Криса Миннса.
По его словам, правоохранители квалифицировали вооруженное нападение во время еврейского праздника как террористический акт. Чиновник также отметил, что Ханука должна была стать «ночью мира и радости», но ее «разрушило ужасное, злое нападение». Он добавил, что целью атаки стала еврейская община города.
Комиссар полиции штата Мал Лэньон уточнил, что мероприятие посетило более тысячи человек. Сейчас выясняется, был ли причастен к нападению третий стрелок. Расследование атаки будет «масштабным»: его возглавят подразделения по борьбе с терроризмом.
Также отмечается, что в результате инцидента госпитализировали 29 человек. Среди пострадавших есть полицейские, которые находятся в тяжелом состоянии.
