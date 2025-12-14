Минимум восемь полицейских пострадали во время беспорядков в Берлине
Минимум восемь полицейских пострадали во время беспорядков в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские правоохранительные органы.
Демонстрация против полицейского насилия прошла поздним вечером 13 декабря в районе Фридрихсхайн. Всего в ней приняли участие около тысячи человек. Позднее 18 из них задержали за различные правонарушения, в том числе за использование символики антиконституционных организаций и взрывчатых веществ.
Для обеспечения порядка власти привлекли около 500 полицейских. Во время марша на стражей порядка нападали и кидали в них бутылки и петарды. Также демонстранты скандировали запрещенные лозунги. В итоге акцию пришлось отменить, а ее участников — разогнать.
