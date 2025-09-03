03 сентября 2025, 18:31

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест до 9 ноября по делу о «Реабилитации нацизма». Об этом сообщает telegram-канал Baza.





Сам Маркарян настаивает, что не прятался в багажнике при задержании, как об этом говорилось ранее. Он находился на пассажирском сидении и даже не планировал выезжать из страны. По словам Арсена, у него даже не было при себе для этого документов.



К тому же адвокаты блогера принесли в суд документы на 51-м листе, которые должны благоприятно повлиять на репутацию Маркаряна. В них указано, что Арсен готов сотрудничать со следствием и ведет хороший образ жизни.





«23 августа его непонятным способом задержали. На него ничего не надевали, не заламывали, а когда привезли в отдел, никто не сказал, что он в розыске», — сказал адвокат блогера.